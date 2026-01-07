Movilidad licita en 337.000 euros la ejecución del nuevo pantalán para la flota pesquera en Lastres

Puerto de Lastres - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado las obras para ejecutar un nuevo pantalán pesquero en el puerto de Lastres, en Colunga, una vez concluidos los trabajos de recarga de bloques para mejorar el abrigo del espigón que ha supuesto una inversión de más de 4,7 millones.

La actuación cuenta con un presupuesto de 337.146 euros y se estima que el plazo de ejecución sea de 4 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 30 de este mes, según ha informado el Ejecutivo este miércoles.

La restitución del pantalán para la flota pesquera debe realizarse una vez retirada la plataforma provisional construida para colocar la grúa que efectuó la recarga de los 378 bloques para reforzar el dique llastrín. Este nuevo pantalán se ubicará en la misma posición que el anterior, una vez retirada la explanada provisional.

El pantalán, situado en la zona más interior de la dársena, permitirá el atraque de un total de 17 embarcaciones pesqueras de entre 14 y 6 metros de eslora. El acceso al pantalán se realizará por medio de una pasarela móvil de 16 metros de largo con estructura de aluminio marino y pavimento de madera sintética.

El pantalán dispondrá a su vez de fingers de atraque de las medidas adecuadas a las embarcaciones que se pretende atracar. Las obras se completan con la instalación de torretas para el suministro de agua y electricidad a las embarcaciones, además de una torreta de emergencia provistos de extintores y aros salvavidas.