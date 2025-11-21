Movilidad pone en servicio el nuevo intercambiador de transporte público de Lugones

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Asturias ha puesto este viernes en servicio el nuevo intercambiador de transporte de Lugones, ubicado en la avenida de José Tartiere, junto a la estación de ferrocarril de la localidad. La inversión del Principado en esta instalación asciende a 190.998 euros, financiados con fondos europeos Next Generation.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y el alcalde de Siero, Ángel García, han visitado el nuevo equipamiento, que busca ofrecer a los usuarios del transporte público un espacio de espera "más confortable y un mejor servicio".

El intercambiador consiste en una marquesina modular de 45 metros cuadrados de acero y vidrio templado equipada con placas fotovoltaicas. Además, cuenta en las zonas de espera con elementos de mobiliario urbano, como pantallas de vidrio y bancos.

La nueva instalación está situada a pocos metros de la estación de cercanías ferroviarias en la que en hora punta paran hasta ocho trenes a la hora de las líneas C1 y C2 que conectan Lugones con Oviedo- LLamaquique y con Avilés y Gijón. También hay un aparcamiento disuasorio en las inmediaciones. En el intercambiador paran habitualmente la línea C de TUA, que conecta Lugones con el Cristo (Oviedo), y la línea de CTA La Fresneda- Lugones-Parque Principado.

Esta actuación se suma a la ampliación de carriles bici del concejo y a la construcción de aparcamientos seguros para bicicletas, iniciativas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con una inversión de dos millones.