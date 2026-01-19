Movilidad pone en servicio los nuevos intercambiadores del parque de Las Meanas y la avenida de los Telares

Nuevos intercambiadores de Avilés. - PRINCIPADO

AVILÉS 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias puso en servicio este lunes los nuevos intercambiadores de transporte público del parque de Las Meanas y la avenida de los Telares, en Avilés, un proyecto que ha supuesto una inversión de 1.733.928 euros financiada con fondos europeos Next Generation.

Los nuevos equipamientos se ubican en áreas con una elevada circulación de viajeros y que conectan con los servicios de cercanías, de media y larga distancia de Renfe. En total, 22 rutas urbanas e interurbanas cuentan con parada en estos equipamientos.

Los nuevos intercambiadores forman parte de las inversiones que el Principado está realizando para fomentar la movilidad sostenible en Avilés y que incluyen una reordenación integral del entorno del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) para facilitar la accesibilidad y el servicio de transporte público. Las obras en esta zona cuentan con una inversión de más de 1,5 millones y estarán operativas en febrero.

Destaca el Principado que su puesta en funcionamiento irá acompañada de una mejora en la oferta de transporte público que comunica el nodo multimodal de Los Telares-Renfe con el complejo sanitario. La Consejería de Movilidad y el Ayuntamiento de Avilés trabajan conjuntamente para ultimar la nueva operativa que impulse y facilite el uso del transporte público y que estará incluida en los beneficios de CONECTA.