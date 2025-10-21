Movilidad Urbana reserva en 2026 250.000 euros para la empresa encargada de informar sobre la ZBE de La Calzada

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

Emtusa prevé contratar 36 trabajadores, 26 de ellos conductores, y la compra de diez autobuses

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha presentado este martes el presupuesto de su Concejalía para 2026, que asciende a 21.601.600 euros, lo que supone un 1,05 por ciento menos que en 2024, pero un 32,66 por ciento mas que el último aprobado por un Gobierno del PSOE en la ciudad.

Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que esta bajada se debe a un tema contable, ya que dejan de figurar los 600.000 euros que se transferían desde la Concejalía a Emulsa para señalización viaria, que pasarán a ser contabilizados en la transferencia municipal a Emulsa.

Asimismo, se ha referido a los tres programas presupuestarios de su Concejalía, que engloba: Ordenación del tráfico, movilidad urbana y transporte terrestre.

En el caso de ordenación del tráfico, el presupuesto crece un 16,33 por ciento. El edil ha destacado una partida de 2,48 millones de euros del nuevo contrato de mantenimiento de semáforos, que suman otros 508.200 euros para nuevas inversiones, como semáforos y equipos de control.

Referente al segundo programa, movilidad urbana, el presupuesto asciende a 1.213.000 euros, lo que supone un 10,02 por ciento menos que el año pasado. Se divide, entre otras partidas, en 264.000 euros para gastos de personal, 845.000 euros para gastos corrientes y 60.000 euros de las ayudas al taxi.

También se destina una partida para estudios de movilidad y hay 250.000 euros reservados para la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

De esta última ha incidido en que no quiere decir que se vaya a multar, sino simplemente es el contrato que sacarán durante el año que viene para ir informando, ya que no se va a poner ningún tipo de sanción durante dos años, con un periodo informativo.

Respecto al apartado de transporte terrestre, el presupuesto baja un 3,52 por ciento con referencia al año pasado y asciende a 16,7 millones de euros.

De esta cantidad, un total de 278.700 euros son para el pago al Consorcio de Transportes del Principado, para reforzar alguna frecuencia, y los 16,4 millones de euros restantes es la transferencia que le hace a Emtusa el Ayuntamiento de Gijón.

Barcia ha puesto de ejemplo que con ese dinero se bonifica el precio del autobús con tarjeta ciudadana o incluso la gratuidad, como pueda ser menores de 16 años.

Ha recalcado, eso sí, que el presupuesto total de Emtusa son esos 16 millones de euros de la transferencia municipal, más otros 14 millones de euros propios, lo que suma un monto global de 30.869.200 euros.

A este respecto, el concejal ha incidido en que con ese dinero se van a contratar a 36 nuevos trabajadores, 26 de ellos conductores. A esto ha añadido que cuentan con 6,8 millones de euros de inversión para comprar diez vehículos nuevos durante 2026: cinco rígidos eléctricos y cinco articulados híbridos. Ha recordado que esta compra conlleva continuar con la electrificación de las cocheras.

No figura de cara a 2026, eso sí, ninguna partida para la compra de microbuses para Cimadevilla, uno de los elementos que formaba parte de un proyecto más integral, 'Cimavilla 2030' y que no logró fondos europeos. Pese a ello, el Ayuntamiento se ha comprometido a llevarlo a cabo el proyecto con o sin fondos.