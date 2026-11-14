El movimiento feminista convoca una manifestación unitaria el 25 de noviembre en Gijón

Cartel de la movilización. - ASTURIES FEMINISTA

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista asturiano ha convocado una manifestación unitaria en Gijón para el próximo miércoles, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas, que se celebrará bajo el lema 'Justicia. Ni un feminicidio más'.

Según ha informado la organización en un comunicado, la marcha comenzará a las 19.30 horas desde los Juzgados de Gijón, situados en la calle Bohemia. Con esta movilización, las convocantes han señalado que buscan exigir justicia frente a todas las violencias machistas y denunciar la impunidad que las sostiene.

Asimismo, el movimiento feminista ha reclamado "respuestas, responsabilidades y medidas efectivas" que garanticen el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras, y ha subrayado que cada feminicidio supone una expresión extrema de una violencia estructural y sistemática.

En el texto, las organizadoras han reafirmado su compromiso para combatir el patriarcado y han advertido de que la violencia machista se agrava cuando confluyen distintas formas de discriminación, afectando con especial dureza a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como trabajadoras precarias, mujeres migrantes, mayores, rurales, trans o con diversidad funcional.

De igual modo, han reclamado que la justicia se traduzca en "prevención, protección, reparación y garantías reales" para todas las mujeres, y han instado a que se reconozca que la violencia machista es un asunto de Estado.

Por último, el movimiento feminista ha indicado que la manifestación del 25 de noviembre estará precedida por un calendario de acciones previas organizadas en distintas ciudades, villas y pueblos de Asturias.