Mr. Jagger lidera el cartel de CometCon Gijón 2026: fechas y programación

Mr. Jagger, nombre artístico de Alberto Redondo, artista invitado estrella de la CometCon'26 (Gijón). - COMETCON'26 (GIJÓN)

GIJÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición de la CometCon, que tendrá lugar del 4 al 6 del próximo mes de septiembre, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha dado a conocer este jueves su cartel completo, en el que destaca como invitado estrella Mr. Jagger, nombre artístico de Alberto Redondo.

Así lo han anunciado, en nota de prensa, los organizadores del certamen, que han prometido tres días de programación pensada para todos los públicos, con espectáculo de cosplay, talleres, videojuegos, exposiciones, cómic, zona K-pop y zona indie, además de un espacio dedicado a la creación literaria asturiana a través de CometBook.

En el caso de Mr. Jagger, han señalado que es conocido en el mundo del streaming y los contenidos digitales "por su carisma arrollador, su humor absurdo y su trayectoria en plataformas como YouTube y Twitch". Este regresa a Gijón casi diez años después de su primera participación en el evento, que tuvo lugar en 2017.

De él han indicado, asimismo, que es desde hace años uno de los creadores de contenido más reconocibles del panorama en español, con millones de seguidores en sus redes y una presencia constante en directos, vídeos y colaboraciones con otros streamers de primer nivel.

Además, fue protagonista de uno de los combates más icónicos de La Velada del Año 2 (2022), al enfrentarse en el ring al cantante David Bustamante en un duelo organizado por Ibai Llanos. El streamer se impuso al artista cántabro en una pelea que consolidó su circuito y amplió su proyección mediática más allá del streaming, según los organizadores de la CometCon.

Para esta próxima edición, han augurado que su presencia será uno de los grandes atractivos para los fans del gaming, el entretenimiento digital y la cultura de internet.

Además del regreso de Mr. Jagger, la organización ha confirmado la participación de otros invitados como Xino. Conocido en redes como @cocinaconxino, han destacado que es uno de los influencers gastronómicos con mayor proyección en el panorama actual, especializado en contenido de cocina accesible, trucos culinarios y recomendaciones para comer bien sin gastar demasiado.

Han incidido en que, su presencia en CometCon, conecta con el creciente interés del público joven por la cultura foodie y los formatos digitales centrados en la alimentación y el estilo de vida.

Por su parte, RimembahDaShit (Carles Moreno), streamer con una amplia comunidad en Twitch, YouTube y otras plataformas, completa el trío de invitados estrella.

Con un estilo cercano y directo, Rimembah ha construido una audiencia fiel a través de directos, vídeos de opinión y contenidos de entretenimiento que abordan desde videojuegos hasta debates de cultura popular.

Otro de los invitados destacados es Tomás Castellanos, creador de inventos frikis y asombrosas reproducciones de armas, armaduras y dispositivos del Universo Marvel que puede verse en el programa de TV El Hormiguero.

El cartel incluye, entre otros, al youtuber y streamer El Quinto Emperador; el nutricionista especializado en cultura geek Otaku Coach; la ilustradora e influencer Konata; la especialista en J-Fashion y bailarina Mhyne; el escritor y divulgador Jon Samaniego; el streamer de videojuegos DJoseppe10; el creador de contenido humorístico San Pito Pato; el artista visual Daruma Tuerto; las artistas y expertas en K-pop Tami Tamako y Hane; y los cosplayers Sai Westwood, HIYArtist y Kujalice, que formarán parte del jurado del esperado concurso de cosplay.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir digitalmente por tiempo limitado en www.cometcon.org. CometCon 26 cuenta con la colaboración de: Gijón Divertia, Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, Agenda 2030, Asturies Cultura en Rede, Caja Rural, Gijón Impulsa, Cámara de Comercio, Gijón Juventud, CMPA, Carné Joven y Supermercados Masymas.