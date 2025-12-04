El Muelle de Raíces del Puerto avilesino podrá recibir barcos de mayor tonelaje

Muelle de Raices en el puerto de Avilés. - SIKA

OVIEDO/AVILÉS 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto realizado en la ampliación del Muelle Raíces del Puerto de Avilés ha permitido rehabilitar e incrementar la capacidad resistente además de proteger los pilotes de la estructura frente a las condiciones extremas del ambiente marino, garantizando de este modo su protección frente a la corrosión para la extensión de vida útil. El objetivo de esta actuación a nivel operacional ha sido permitir la llegada de barcos de mayor tonelaje al muelle.

Según informa la empresa que llevó a cabo la obra, el entorno portuario presenta uno de los mayores retos para las infraestructuras de hormigón, sometidas constantemente no solo a la acción de los ataques físico-químicos propios del entorno, sino también a los de los condicionantes propios de la operativa y de las carreras de marea en operaciones de mantenimiento en el lado mar.

Durante la intervención se actuó en 52 pilotes, de los 165 existentes, de la ampliación del muelle, donde se habían detectado necesidades de mantenimiento e intervención por la acción del agua y de los agentes agresivos propios del ambiente de exposición.