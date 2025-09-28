Muere un hombre y un menor resulta herido en un accidente de tráfico en Langreo

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y un menor de edad ha resultado herido en un accidente de tráfico este domingo, una salida de vía, en una carretera local entre La Piñera y Llodero, en el municipio asturiano de Langreo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el menor afectado ha sido evacuado por la ambulancia de soporte vital básico de la zona al Hospital Valle del Nalón.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.39 horas. En la llamada se indicó que un coche había caído por entre unos árboles y escuchaba a unos vecinos pedir ayuda.

De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron con la autobomba urbana y el furgón multisocorro, y al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

Una vez en la zona, los bomberos, junto al equipo sanitario activado por el SAMU comprobaron que el hombre había muerto. Los efectivos de bomberos permanecerán en el lugar a la espera de la pertinente autorización para extraer al afectado del vehículo y portearlo hasta la vía. La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil y al SAMU, que activó la UVI Móvil de Langreo y la ambulancia de soporte vital básico de la zona.