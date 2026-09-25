La Muestra de Artes Plásticas MAPPA36, en Oviedo a partir de este viernes

Muestra de Artes Plásticas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha animado a la sociedad asturiana a volcarse con el talento de los jóvenes artistas que participan en la nueva edición de la Muestra de Artes Plásticas MAPPA36, que se inaugura esta tarde en la Sala Borrón de Oviedo, y cuyos ganadores ha presentado esta mañana.

A su juicio, la sociedad debe sentirse "tremendamente orgullosa del talento de estos creadores", por lo que ha invitado al público a acudir esta tarde a la inauguración de la exposición y apoyar a artistas que inician ahora su trayectoria profesional.

La cita, que arrancará este viernes a las 19.00 horas en la Sala Borrón, sede del Instituto de la Juventud, contará con la presencia de la ganadora de esta edición, Andrea Álvarez Fernández, y el resto de artistas galardonados.

"Su objetivo es que la gente pueda disfrutar de esta expresión artística, de este talento de nuestros jóvenes, que merece la pena visitar", ha señalado González Prieto.

Por su parte, la ganadora de esta edición, Andrea Álvarez Fernández, ha reconocido que el galardón supone una oportunidad para mostrar su trabajo y sentirse valorada. Su proyecto, según ha explicado, "nace de la necesidad de conservar un vínculo con el hogar" y de crear "un amuleto de aquella zona que para ti es zona de confort, espacio íntimo, privado, personal y espacio de seguridad en un lugar donde ya no lo tienes".