El MUJA recibe una donación de miles de fósiles de invertebrados de dos paleontólogos de la Complutense

Acto de homenaje a los paleontólogos y profesores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) María José Comas-Rengifo y Antonio Goy. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ha recibido este sábado la donación de miles de ejemplares de invertebrados fósiles que forman parte de la colección de los paleontólogos y profesores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) María José Comas-Rengifo y Antonio Goy.

El acto ha coincidido con el homenaje que se ha rendido a los dos investigadores en el museo, con motivo de su jubilación y en agradecimiento por la entrega de sus fondos, compuestos principalmente por ammonoideos, nautiloideos, braquiópodos y bivalvos, procedente de las series marinas del Jurásico Inferior de Asturias.

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, ha asistido al acto junto con José Carlos García-Ramos, Laura Piñuela y Ángel Pérez, miembros del equipo científico del museo. Desde el Principado destacan que el homenaje ha servido para mostrar el agradecimiento a los docentes por su enorme aportación al conocimiento de la bioestratigrafía del Jurásico marino asturiano. También ha permitido destacar su dedicación, vital para poner en valor la riqueza y diversidad de una parte esencial del patrimonio paleontológico de Asturias y consolidar el crecimiento y la calidad científica de las colecciones del MUJA.

Como resultado de las investigaciones de Comas-Rengifo y Goy, el Jurásico de Asturias figura en dos tesis doctorales dirigidas por ambos, así como en más de 70 publicaciones entre artículos en revistas científicas, capítulos de libros y comunicaciones a congresos, 38 de ellas en revistas internacionales. La estrecha colaboración mantenida con el equipo científico del MUJA se ha materializado, además, en diez publicaciones conjuntas.

La colección que ahora se suma a los fondos del MUJA añadirá varios miles de ejemplares, pendientes aún de catalogar, que representan el fruto de más de 30 años de estudios.

Esta es la segunda donación de fósiles de invertebrados marinos de Asturias que recibe el equipamiento por parte de profesores de la Universidad Complutense de Madrid. La primera tuvo lugar en septiembre de 2007 y el donante fue el gijonés Luis Carlos Suárez Vega, también con motivo de su jubilación.