Cortes de tráfico hoy y una veintena de líneas de EMT afectadas por la carrera 'Madrid en marcha contra el cáncer'

Archivo - Archivo.- Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer - CARRERA MADRID EN MARCHA CONTRA EL CÁNCER

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de la carrera 'Madrid en marcha contra el cáncer', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), obligará este domingo a cortar varias calles de los distritos de Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí, y provocará afecciones en más de una veintena de líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Una cita deportiva solidaria que tiene previsto desarrollarse entre las 09.00 y las 12.20 horas con una previsión de participantes que puede llegar a la cifra de 25.000, según apunta el Ayuntamiento de Madrid.

La carrera se celebrará a partir de las 09.00 horas, con salida en el paseo de la Castellana y meta en el paseo de Recoletos, en el entorno de la plaza de Colón. El recorrido principal será de 10 kilómetros, dirigido a corredores, mientras que habrá una modalidad de 4,5 kilómetros abierta tanto a corredores como a personas que deseen completar el trayecto caminando.

Con la finalidad de preservar la seguridad, se contará con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad. Además, se ha establecido un plan especial de movilidad para facilitar los desplazamientos.

Así, desde las 08.45 hasta las 10.45 horas, aproximadamente, están previstos cortes de tráfico en los viales que forman parte de los recorridos de las pruebas y calles aledañas: Paseo de la Castellana (entre la Plaza de Castilla y el Paseo de Recoletos), Plaza de Castilla, Plaza de Cuzco, Plaza del Doctor Marañón, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza de Colón y Paseo de Recoletos.

Entre las 10.45 y las 12.20 horas también se registrarán cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana (entre Raimundo Fernández Villaverde y el Paseo de Recoletos), la Plaza del Doctor Marañón, la Glorieta de Emilio Castelar, la Plaza de Colón y el Paseo de Recoletos.

Finalmente, desde las 12.20 hasta las 13.30 horas se registrarán cortes de tráfico en el tramo del Paseo de la Castellana comprendido entre Marqués de Villamagna y la calle Ayala. Por labores de montaje y desmontaje, desde primera hora de la mañana y hasta las 13.30 horas, también habrá cortes en el entorno de la Plaza de Colón.

Debido a ello, más de una veintena de líneas de autobús de la EMT sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales de paso. Se trata de las líneas 5, 7, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 37, 40, 43, 45, 53, 61, C1, C2, 120, 126, 147, 150, C03, N1, N22, N23, N24, N25 y N26.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público y, en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado, se recomienda para desplazamientos de largo recorrido utilizar M-30 y M-40.

CÓMO LLEGAR AL EVENTO

Para llegar al evento en transporte público, hay tres estaciones de Metros en las inmediaciones del punto de salida y meta: Colón (línea 4), Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10) y Banco de España (línea 2). Además en las proximidades se encuentra la estación de Cercanías Renfe-Recoletos (líneas C-2, C-7, C-8 y C-10).

Igualmente, en las inmediaciones se encuentran disponibles las líneas de autobús de la EMT 001, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03 y E1.

Esta carrera permitirá recaudar fondos para seguir ampliando los recursos contra el cáncer y, al mismo tiempo, dar visibilidad a las necesidades de las personas con cáncer y sus familiares y lanzar un mensaje de apoyo y acompañamiento.