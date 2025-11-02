Una mujer atendida por quemaduras en la mano tras un incendio de una furgoneta en Salas

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias con base en Grado han sofocado el incendio de una furgoneta camperizada en el área de autocaravanas de Salas.

El vehículo resultó calcinado. La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 3.01 horas de este domingo, según información del SEPA recogida por Europa Press.

El organismo señala que la Guardia Civil informó de una mujer atendida en el centro de salud local por quemaduras en la mano. Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 4.53 horas.