Las mujeres dedican dos horas más al día que los hombres al hogar y la familia, según un estudio

Las mujeres dedican al hogar y a la familia casi dos horas más al día que los hombres, según el estudio 'Coste de oportunidad de la brecha de género' hecho en España por 'ClosinGap'. Este informe señala que esta "desigualdad" tiene un potencial económico superior a los 100.000 millones de euros, un 8,9% del PIB de 2017.

La investigación, elaborada por la consultora Afi, ha sido presentada este lunes, 18 de febrero, en Madrid en el Campus Repsol, que es la compañía que integra este clúster.

Según apunta el estudio, las mujeres destinan cuatro horas y media a estas tareas del hogar y cuidado, casi dos más que los varones, aunque en el caso de los hogares formados por parejas (con o sin hijos) la diferencia se amplía a casi tres horas.

El socio de Afi Diego Vizcaíno ha recalcado que este "desigual reparto recae especialmente sobre las mujeres", quienes de eliminarse esta brecha dispondrían de "49,5 millones de horas más cada día". Según el estudio, en conjunto, los hombres españoles dedican 37,5 millones de horas al día a los cuidados y tareas del hogar, frente a las 87 que utilizan las mujeres. Asimismo, ha destacado que España, en materia de conciliación, está "lejos" de países del entorno como Suecia, donde la diferencia entre la dedicación de las mujeres a estas tareas en comparación a la de los hombres "es solo de 35 minutos".

Según el estudio, las mujeres perciben que tener hijos afecta más negativamente a su carrera laboral que a los hombres, siendo ellas además las que generalmente optan por cogerse permisos por nacimiento de hijos o excedencias para cuidados familiares. No lo hacen de manera voluntaria, sino por los "problemas" de conciliación de la vida personal y la laboral en España, según ha apuntado Vizcaíno.

Asimismo, la "falta de encaje" entre ambas facetas también lleva a muchas a reducirse la jornada profesional, concretamente en 2017 hubo un "24,2% de las mujeres" que optaron por una jornada parcial, frente a un "7,3%" de los hombres, según ha expuesto.

"Si más de 400.000 mujeres no tuvieran que dejar de trabajar a tiempo completo el PIB crecería más de un punto", ha aseverado Vizcaíno, que sostiene que se podrían haber generado 12.000 millones de euros adicionales. "No hay un encaje para conciliar, y eso obliga de manera no voluntaria a optar a esta jornada parcial", ha apostillado.

Vizcaíno, citando datos del INE, ha resaltado que "más de un 22%" de las mujeres en edad de trabajar optan por salir del mercado del trabajo para dedicarse a estas tareas del hogar y cuidados, frente al 2,5% de los hombres. "Por cada hombre en situación de inactividad para dedicarse a tareas domésticas, hay nueve mujeres", ha incidido.

Terminados los permisos por maternidad o excedencias por cuidados familiares, alrededor de un 5% por ciento de las mujeres deciden abandonar el mercado laboral y pasar a la inactividad y aproximadamente un 3% se reducen la jornada. "Tenemos un 8,4% de mujeres que de manera total o parcial se descuelgan", ha agregado. Por su parte, Pilar Rojas, responsable de Cultura Corporativa en Repsol, ha dicho al respecto que "existe una infrautilización del talento femenino".

"Hay una falta de sincronización. Tenemos una brecha de 35 días entre el calendario profesional y escolar", ha añadido Vizcaíno. Esto son 35 días en los que los menores no acuden al colegio pero, sin embargo, deben estar al cuidado de mayores de edad. En este sentido, ha dicho que las mujeres hacen mayor uso de la jornada continua que los hombres. Según el informe, la jornada partida en España hace que los trabajadores y trabajadoras pierdan 1.700 millones de horas al año para disponerlas para tiempo libre.

Además, el informe también calcula que, si estos trabajos de cuidados y hogar fueran remunerados, las administraciones públicas podrían ingresar alrededor de 39.659 millones de euros, lo que equivale a más de 1,2 veces el importe de los intereses de la deuda de 2017.

La directora general de Comunicación y Presidencia de Repsol, Begoña Elices, ha reivindicado medidas hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que la incorporación de la mujer al mercado laboral "no ha ido acompañada" de un cambio estructural en la forma en la que se organiza el hogar. "Esta desigualdad forma parte del día a día", ha lamentado, pidiendo mayor flexibilidad horario laboral.

Por su parte, la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, ha recordado que en España únicamente un 25% de mujeres están en posiciones de liderazgo, y un 18% de mujeres en consejos de empresas, unas tasas que llevan años "congeladas". "Si pensamos en cuanto tiempo nos queda para conseguir la igualdad son 200 años", ha concluido.