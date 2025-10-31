Multas y cámaras frente a inversiones: Vox Oviedo acusa al PP de priorizar la Zona de Bajas Emisiones

Archivo - Las concejales de Vox Oviedo, Alejandra González y Sonsoles Peralta, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado este viernes el "contraste insultante" entre la "celeridad absoluta" del gobierno local del PP para implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la "parálisis generalizada" de las inversiones municipales, que deja "abandonados" proyectos básicos en barrios y zonas rurales.

Según Vox, mientras el gobierno municipal presume de que la ZBE está ejecutada al 90%, la ejecución del presupuesto a septiembre se sitúa en apenas un 56% del gasto municipal, con un nivel especialmente bajo de inversiones reales, que alcanzan solo el 20%, dejando pendientes equipamientos deportivos, obras en barrios y actuaciones largamente demandadas en la zona rural.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, afirma que "Oviedo necesita inversión real en servicios, no cámaras para multar vecinos", y acusa al PP de convertir la gestión municipal en un "escaparate para cumplir las exigencias ideológicas de Pedro Sánchez".

VOx ha alertado además de que el Ayuntamiento prevé recaudar 2 millones de euros más en multas en 2025, coincidiendo con la plena aplicación de la ZBE. Según Peralta, esto demuestra que el objetivo no es mejorar la calidad de vida, sino recaudar y controlar, con "más cámaras, más sanciones y menos servicios".

El grupo municipal exige al PP que "cese en su sumisión ideológica, devuelva las prioridades municipales a los ovetenses y ejecute las inversiones comprometidas". Desde Vox defienden una movilidad ordenada y servicios modernos, "pero sin dogmas, sin destruir la economía local y sin convertir Oviedo en una ratonera por culpa de la izquierda".