El municipio organiza un taller gratuito para ayudar a las personas que quieren dejar de fumar

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castrillón y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desarrollarán un curso de deshabituación tabáquica. La actividad, que lleva ya varias ediciones en el municipio, es gratuita.

Se llevará a cabo en la Casa de Encuentro en varias sesiones que se celebrarán los jueves a las 17.00 horas entre los días 2 de octubre y el 13 de noviembre.

En el taller, que se desarrolla dentro del programa Experiencias en Salud del área municipal de Servicios Sociales, se abordarán cuestiones como qué hacer cuando se siente el impulso de fumar, y se ofrecerán además algunas herramientas que ayuden a quienes dejen el tabaco a no subir de peso, uno de los principales miedos a la hora de enfrentarse a esta adicción.

Además, la psicóloga de la AECC Desirée García acompañará a las personas fumadoras en el proceso, para que lograrlo sea un poco más fácil. Las plazas para participar en las jornadas, en las que se ofrecerán consejos que pueden ayudar a dejar el consumo de tabaco, son limitadas.