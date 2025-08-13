El municipio recibirá 1,9 millones del FSE+ para el proyecto 'Cierca'

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés recibirá 1.891.861,74 euro del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), para desarrollar el proyecto 'Cierca' - Cuidados a la Infancia y Adolescencia en el Entorno comunitario de Avilés', diseñado por el Área municipal de Servicios Sociales.

Así lo ha comunicado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al resolver la convocatoria para la selección de operaciones en el marco del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por el citado FSE+.

El proyecto, para cuyo desarrollo se ha concedido el 100% de la ayuda solicitada, ha sido evaluado con una puntuación de 80 puntos, resultando seleccionado dentro de la Medida 6.K.05, orientada a la definición de modelos de intervención innovadores para la mejora de la salud mentad de niños, y adolescentes atendidos por el sistema público de protección. La de Avilés es la única administración local seleccionada dentro de esta Medida.

El objetivo principal de 'Cierca' es fomentar la preservación familiar y promover el bienestar emocional de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad, mediante un modelo de intervención comunitario, preventivo y centrado en el entorno familiar.

El proyecto se desarrollará hasta el año 2028 y estará coordinado por la jefatura y el área de infancia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, en estrecha y necesaria colaboración con el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la Dirección General de Infancia y Familias y la Fundación San Martín, entre otros agentes clave.