Musa Cafeína y Ateneo Obrero impulsan un ciclo en Gijón sobre la obra de mujeres creadoras de Asturias

Musa Cafeína y Ateneo Obrero impulsan un ciclo sobre la obra de mujeres creadoras de Asturias

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Tertulia Feminista y Antifascista Musa Cafeína, en colaboración con el Ateneo Obrero de Gijón, organiza las I Jornadas Otras NosOtras, un proyecto que busca visibilizar y reconocer la obra de artistas asturianas de distintas épocas que han recibido poca difusión.

Las jornadas se celebrarán entre el 19 de febrero y el 12 de marzo de 2026 en la sede social del Ateneo Obrero, ubicada en la Escuela de Comercio (Calle Francisco Tomás y Valiente, 1, 2ª planta), a las 19.00 horas. El programa incluye cuatro charlas, en las que cada ponente presentará la obra y trayectoria de una artista elegida por la tertulia.

Las artistas homenajeadas son la cupletista Lilián de Celis, la grabadora, fotógrafa y artista del origami Anah Dime, la pionera del teatro de creación Eloína Sánchez Vega y la escritora Sara Suárez Solís.

Las ponentes de las jornadas serán Carla Miranda, Ana Lamela, Rosa Valle y Carmen Cabeza, especialistas en música, literatura y artes escénicas. Las charlas se celebrarán los días 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo, respectivamente, según la programación de la tertulia.