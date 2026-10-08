El Musel (Gijón) licitará la construcción de un edificio donde centralizar las inspecciones de control fronterizo

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, participa en la inauguración de una jornada sobre depósitos aduaneros organizada por Asata y Casintra en el puerto gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha avanzado este jueves que la licitación del edificio que va a albergar la instalación para control fronterizo.

En este sentido, ha explicado que va a prestar el servicio integrado para todas las inspecciones, tanto las aduaneras como las de sanidad vegetal, sanidad animal.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de una jornada sobre depósitos aduaneros organizada por Asata y Casintra en el puerto gijonés.

Roqueñí ha remarcado la importancia de tener un edificio donde se puedan realizar todas esas inspecciones con seguridad, con garantías y, además, muy cerca de la terminal de contenedores que es está llamada "a crecer y a diversificarse".

Según la presidenta portuaria, la idea es lanzar la edificación en este último trimestre del año y empezar la obra, una vez hecha toda la tramitación, con un plazo de ejecución de algo más de un año largo, de forma que se pueda tener en 2028 ya operativa esta instalación, que contará con presupuesto en torno a los siete millones de euros.

Con respecto al cambio que va a suponer, ha señalado que ahora hacen las inspecciones en distintas instalaciones, la aduanera en una instalación y hay otras dos instalaciones para las inspecciones vegetales y para las sanidad animal y, de alguna manera, el contenedor tiene que entrar y salir en distintas ubicaciones.

A su juicio, eso siempre es una complicación e incluye más plazo, y muchas veces también el coste de andar con el contenedor de un lado para otro.

Roqueñí, en cuanto al tema de la jornada, ha destacado que en El Musel se están poniendo al día con proyectos muy importantes de digitalización para integrar todos los trámites y hacer más competitivo el puerto de cara también a sus clientes y a esas importaciones y exportaciones que utilizan sus dársenas y sus muelles para entrar y sacar productos.