El Museo de Bellas Artes de Asturias dedica su primera monográfica a Mariano Matarranz

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha inaugurado este jueves la exposición 'Matarranz (2020-2025)', la primera muestra individual del artista madrileño Mariano Matarranz (1952) en la institución.

En esta exposición, Matarranz presenta una treintena de pinturas inéditas que salen por primera vez de su estudio para mostrarse al público. El conjunto, comisariado por Laura Baños y Sara Moro, pone de relieve la continuidad de su investigación sobre los procesos pictóricos, donde el artista emplea materiales naturales y resinas para explorar texturas que evocan elementos como el aire, la oxidación o la transformación vegetal.

Las obras se agrupan en dos series: Pneuma y Naturalezas muertas. La primera está compuesta por cinco cuadros de gran formato y la segunda por 24 piezas.

La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de febrero de 2026. Dentro del programa de actividades complementarias se incluye una charla a tres voces entre las comisarias y el propio artista, que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 19.00 horas en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Además, se ha editado un catálogo con textos críticos de Baños y Moro y diseño de Manuel Fernández.