El Museo de Bellas Artes recibe la Insignia Cultural de Asturias 2025 del Observatorio de la Cultura

El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea ha distinguido al Museo de Bellas Artes de Asturias como el mejor exponente de la cultura asturiana en 2025, en reconocimiento a la calidad, relevancia y proyección de su programación, así como a su firme compromiso con la ciudadanía.

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, y la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, han recogido este jueves la Insignia Cultural de Asturias 2025 durante la presentación del informe anual del Observatorio de la Cultura, celebrada en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander.

Este galardón destaca la notable oferta cultural del Museo de Bellas Artes de Asturias y su papel como institución pública de referencia. El museo se consolida como un espacio fundamental para la integración, la reflexión y el aprendizaje, con una programación que acerca la cultura a todos los públicos y refuerza su función social.

El informe del Observatorio de la Cultura tiene como objetivo visibilizar la diversidad y renovación de la oferta cultural en España, destacando aquellas instituciones y proyectos que sobresalen por su excelencia, sostenibilidad y calidad, y que cuentan con el reconocimiento de profesionales de prestigio del sector cultural.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte valora este reconocimiento como un aval al trabajo desarrollado por el Museo de Bellas Artes de Asturias y como un estímulo para seguir impulsando políticas culturales públicas que garanticen el acceso a la cultura como un derecho de toda la ciudadanía.