El Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón recibe la donación de dos retratos de Dionisio Fierros

Ascensión Ulloa Sotelo de Novoa, 1857. Óleo sobre lienzo. - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN (FMC)

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Gijón (FMC) ha destacado este viernes la incorporación, por parte del Museo Casa Natal de Jovellanos a su colección permanente, de una pareja de retratos del pintor asturiano Dionisio Fierros (Ballota, 1827-Madrid, 1894), gracias a la donación realizada por la familia Parada Bendi y fueron presentados esta mañana en el museo.

Según una nota de prensa de la FMC, estas dos obras suponen una importante aportación a los fondos del Museo, tanto por la relevancia de su autor como por la calidad y el interés histórico y artístico de los retratos. Las piezas permiten ampliar la representación de la obra del artista en la colección permanente.

Dionisio Fierros fue el primer artista asturiano en estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, el primero en obtener una medalla de oro en una Exposición Nacional y el primero en concurrir a certámenes internacionales.

Aunque desarrolló buena parte de su trayectoria entre Galicia y Madrid, mantuvo siempre una estrecha relación con Asturias. A partir de 1878 estableció su residencia en Oviedo, donde mantuvo casa y estudio hasta su fallecimiento en 1894.

El establecimiento en Asturias fue posible gracias a la demanda de la incipiente burguesía local que encontró en Fierros un destacado referente para sus encargos de retratos, fundamentales para el desarrollo de su actividad profesional.

Su presencia constituyó, además, un precedente para la generación de artistas que le sucedió y favoreció la continuidad y consolidación de la práctica artística profesional en Asturias.

Los dos retratos ahora incorporados constituyen un excelente ejemplo de la primera etapa de la producción de Fierros en Santiago de Compostela, donde desarrolló una intensa actividad como retratista para una clientela formada por una emergente burguesía empresarial y por miembros de la aristocracia. Las obras evidencian la influencia de Federico de Madrazo, maestro de Fierros y uno de los principales retratistas de su generación.

La incorporación de estas obras resulta especialmente significativa para el Museo, que no conservaba hasta ahora ejemplos de retratos concebidos como pareja ni retratos masculinos del artista, según la FMC.

A ello han sumado el interés de sus marcos ovales originales, conservados junto a las pinturas, cuya decoración incorpora motivos florales en los ángulos y en las enjutas, característicos del gusto del artista.