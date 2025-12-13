El Museo Etnográfico de Grandas de Salime celebra el Día del Migrante con la jornada 'Tejiendo redes'

Arbol de navidad del Museo Etnográfico de Grandas de Salime - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime 'Pepe el Ferreiro' ha organizado para este sábado la jornada 'Tejiendo redes' para celebrar el Día del Migrante y reflexionar sobre los procesos migratorios de toda índole.

La jornada comenzó a mediodía con la presentación del Museo de la Migración de la Rede Museística Provincial de Lugo y continuará con la visita comentada por la artista Evelin Ruiz Crego a su exposición fotográfica '113+', en un acto en el que participará el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, la gerente de la Rede Museística Provincial de Lugo y coordinadora de la muestra, Encarna Lago, y la presidenta de la Asociación Rioplatenses de Lugo, Ana Bereciartua.

En esta jornada, la artista Evelin Ruiz Crego explicará su proyecto de fotografía artística '113+', en el que realizó una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos.

En la jornada también se hablará del Museo de la Migración de la Rede Museística Provincial de Lugo, un proyecto virtual que propone una nueva mirada sobre los desplazamientos humanos en el mundo. Este museo sin muros parte de la perspectiva gallega de la migración (de ida, vuelta y acogida), que dialoga con el mundo desde una visión educativa e integradora, desmontando prejuicios, reconociendo la diversidad y construyendo comunidad desde la memoria y la empatía.

El artista Rubén Prieto, afincado en Grandas de Salime, ha creado para el Museo una nueva instalación artística, una reinterpretación de un árbol navideño hecho con ruedas de carro, restos de maderas o una colección de despertadores del propio artista.