El Museo del Oro de Asturias cumple 20 años: música, talleres y una charla sobre el eclipse de 2026

Cartel del 20 aniversario del Museo del Oro en Tineo. - MUSEO DEL ORO

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Oro de Asturias, ubicado en Tineo, ha organizado una serie de actividades para conmemorar su XX aniversario, que se desarrollarán los días 17, 18, 21 y 28 de julio.

Según ha informado el equipamiento en nota de prensa, la programación conmemorativa comenzará el viernes 17 de julio, a las 18.00 horas, con un concierto del grupo Kilica Santa en la plaza del MOA.

Al día siguiente, el sábado 18 de julio a las 12.00 horas, la compañía Blinca Animación ofrecerá la actividad infantil 'Encogemos el MOA'. Esa misma tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar el acto institucional del XX Aniversario, que incluirá la proyección de un vídeo conmemorativo y el simbólico soplado de velas. Los actos continuarán el martes 21 de julio a partir de las 18.00 horas con una jornada de entrada gratuita para todos los asistentes.

Finalmente, el martes 28 de julio, también a las 18.00 horas, se ha programado la ponencia 'El origen del oro cósmico', impartida por Allande Stars, a la que seguirá una charla divulgativa sobre el eclipse solar de 2026.