El musical 'Sonrisas y lágrimas' llega a Avilés a comienzos de febrero

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Palacio Valdés, en Avilés, acogerá a comienzos de febrero el musical 'Sonrisas y lágrimas'. Habrá tres funciones, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

La producción, de Theatre Properties, recalará en la ciudad el viernes 6 de febrero a las 20.00 horas y el sábado 7 con dos funciones: 17.00 y 20.30 horas.

Es un gran montaje de luz, sonido y color basado en una de las películas más taquilleras de la historia. Las entradas ya están disponibles en la taquilla del Palacio Valdés y a través de la página web oficial de Theatre Properties. Dirigida por Silvia Villaú, este espectáculo busca deslumbrar al público con su emotiva historia, la inolvidable música de Rodgers y Hammerstein, y una escenografía que transportará a los espectadores a la Austria de los años 30.

La producción destaca por su cuidadoso diseño de iluminación y efectos visuales, que potencian las emociones y realzan los momentos más icónicos del musical. Cada ambiente está meticulosamente diseñado para envolver al espectador en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los majestuosos Alpes con una escenografía digna de las grandes superproducciones.

La productora Theatre Properties, nacida de la mano del productor y director Tomás Padilla, ha producido y creado durante los últimos 20 años una gran variedad de musicales de gran formato con gran éxito no sólo en la geografía española, sino en todo el mundo: España, Londres.