El músico Jaime Urrutia celebra el Día de Asturias con una sesión vermú en Bueño (Ribera de Arriba)

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico Jaime Urrutia, figura icónica de la Movida Madrileña y fundador de Gabinete Caligari, será el protagonista de la jornada festiva de este lunes 8 de septiembre en la Central Artística de Bueño, en Ribera de Arriba, con motivo del Día de Asturias.

El evento, de acceso gratuito, arrancará a las 13.00 horas con una sesión vermú amenizada por el DJ Diskreepo. Urrutia ofrecerá su concierto principal a las 17.00 horas, en un formato cercano al público que combina clásicos de su etapa en Gabinete Caligari con su repertorio en solitario.

La celebración continuará tras el directo con las sesiones de los DJs Bitter y Kas, que cerrarán la jornada musical en esta cita organizada en el entorno cultural de Bueño.