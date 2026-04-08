Nacen en libertad dos nuevos quebrantahuesos en Picos de Europa, en Asturias y en Cantabria

Cría de quebrantahuesos nacida en Picos de Europa. - FCQ

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha anunciado este miércoles el nacimiento en libertad de dos nuevos pollos en la vertiente asturiana y cántabra del Parque Nacional de los Picos de Europa. Ambos ejemplares son descendientes de dos parejas reproductoras -Biziele y Niebla, en Cantabria, y Covadonga y Cares, en Asturias- y constituyen un nuevo hito del programa de rescate de "embriones huérfanos", una estrategia de conservación en la que la FCQ es pionera en Europa.

Este enfoque ha permitido la recuperación y reintegración en el medio natural de líneas genéticas procedentes del Pirineo, favoreciendo la diversificación y gestión activa del 'pool' genético de la población. Como resultado, una parte significativa de los ejemplares actualmente liberados en la cordillera Cantábrica -y que comienzan a reproducirse en libertad- procede de este programa de rescate, cría, liberación y seguimiento a través del Centro de Rescate y Cría de Quebrantahuesos en aislamiento Humano (CRIAH).

Desde la Fundación se ha subrayado que estos nacimientos representan un avance relevante en el proceso de restauración poblacional de la especie, extinguida en la cordillera Cantábrica a mediados del siglo XX, y que en la actualidad cuenta con 40 ejemplares y cinco parejas reproductoras.

No obstante, este resultado positivo se produce en un contexto marcado por amenazas persistentes para la especie. Ejemplo de ellas es el reciente envenenamiento del ejemplar 'Centenario', integrante de la pareja formada junto a 'Jana', que el pasado año logró sacar adelante un pollo, así como la muerte por electrocución de 'Rona'.

En este sentido, la FCQ ha advertido de que estos episodios ponen de manifiesto la continuidad de factores de mortalidad no natural, como el uso ilegal de venenos o los riesgos asociados a infraestructuras eléctricas, que siguen comprometiendo la viabilidad a largo plazo de la población.

Ante este tipo de hechos, la Fundación trabaja activamente a nivel interinstitucional para que se abran líneas exhaustivas de investigación que persigan los delitos ambientales y para que se corrijan infraestructuras peligrosas para la avifauna.