Los nacimientos en Asturias subieron un 1,96% y las muertes descendieron un 0,98% en septiembre

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en el Principado de Asturias en septiembre fue de 391, lo que implica un aumento del 1,96% en el acumulado del año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Mientras, fueron 250 las personas que murieron en el mes de septiembre, de forma que en lo que va de año se han registrado 11.004 defunciones, un 0,98% menos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Asturias registró en lo que va de año 3.449 alumbramientos (1.640 mujeres y 1.809 hombres). En cuanto a la edad de las madres asturianas en ese periodo, el grupo entre los 35 y 39 años concentra la mayoría de los nacimientos, 1.116, seguido del grupo de entre 30 y 34 años, con 1.083 alumbramientos. Dos niños nacieron con madres menores de 15 años y ocho con madres mayores de cincuenta.