"De nada sirve ganar dentro si luego no ganamos fuera", advierte Barbón (PSOE) a los suyos sobre las primarias

Fin de la intervencion de Adrián Barbón - CUENTA DE YOUTUBE DE LA FSA-PSOE

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido este lunes en la importancia de que se elijan bien a los candidatos en las próximos procesos de primarias de su partido y que se opte por personas "que sumen".

"De nada sirve ganar dentro si luego no ganamos fuera", ha dicho a los suyos en la reunión del Comité Autonómico de la FSA-PSOE, en la que ha ofrecido en abierto su informe político.

Entre las cuestiones que ha tratado, se ha referido a la activación de esos procesos de primarias en municipios de más de 20.000 habitantes, tras la aprobación en el Comité Federal.

Ha recordado que existe la posibilidad de hacer primarias en julio, en septiembre o en noviembre. Se dialogará con las agrupaciones y algunas ya han trasladado su intención de celebrarla en julio, ha indicado Barbón.

"Lo importante es no obsesionarnos con ganar dentro, sino preocuparnos con quién ganamos fuera. Porque de lo contrario nos estaremos equivocando. Y en este contexto en el que estamos en periodo de dificultad, para lo que significa la marca electoral, tenemos que elegir candidatos que sumen a lo que representa la marca. No que resten, ni que queden igual; necesitamos gente que sume", ha insistido a los suyos.