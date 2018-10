"De nada sirve levantar historias que ya pasaron", dice PP para no apoyar un homenaje a víctimas de Mauthausen

Publicado 10/10/2018 15:18:08 CET

"A mí sí me importan los muertos que están en las cunetas de este país", replica Alex Zapico (XsP)

GIJÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón Manuel del Castillo ha justificado la abstención de su grupo a la iniciativa de Xixón Sí Puede (XsP) de rendir homenaje a las víctimas de Mauthausen en que, a juicio de los 'populares', "de nada sirve levantar historias que ya pasaron y que no interesan nada a nuestra generación y menos a las de nuestros hijos".

Así lo ha indicado en el Pleno Municipal de este miércoles, en el que ha indicado, no obstante, que hay cosas que no se deben olvidar ni repetir. Eso sí, ha recalcado que no van a tener "ningún enfrentamiento" por esto. Cabe decir que la proposición ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo.

Del Castillo, asimismo, ha explicado que ellos el mensaje defienden que es "el del perdón y la reconciliación". Es por ello, que ha rechazado apoyar cuestiones en las que el odio y el rencor estén presentes.

Sus palabras han generado polémica en la bancada de la Izquierda. El portavoz socialista, José María López, quien ha opinado que el PP confunde el nazismo con otro Régimen. "Que haya que venir al Pleno para hablar de víctimas del nazismo y que nos volvamos a encontrar que es una apelación a odio es vivir en otro siglo", ha opinado, para indicar que el pensar así tras 40 años de Democracia es "no entender nada".

Es más, ha remarcado que es seguir empeñados que lo que sucedió, si no se habla de ello, no pasó. Pérez, al contrario, ha visto de justicia rememorar a los que murieron en los campos de concentración, algunos de ellos asturianos y a quienes combatieron el totalitarismo en España o en Europa. A personas que no solo se las ocultó durante la Dictadura sino que hay quien las quiere eliminar del espacio publico porque no les gusta que les recuerden lo que pasó, según él.

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

"Campos de concentración los hubo también en España", ha sostenido, para aludir entre las víctimas a familias cuyo único delito era que iban en barco para huir de la guerra. Por todo ello, se ha mostrado en contra de la excusa falsa de que no recordándolo se va a olvidar. Al contrario, ha visto importante que se hable de ello para que sepa qué no hacer.

"A mí sí me importan los muertos que están en las cunetas de este país", le ha respondido al PP el edil de XsP Alex Zapico, quien ha señalado que es nieto de víctima de atentado terrorista. Zapico ha tenido palabras de recuerdo para los 30 gijoneses que estuvieron en campos de concentración, y a los que se quiere rendir homenaje con esta propuesta.

Por parte de Foro, el edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio (Foro), ha destacado la importancia de tener 'memoria' sobre todo lo que pasó para que "nunca jamás" vuelva a pasar aquello. También la edil de IU Ana Castaño, por su lado, ha defendido que estas víctimas merecen que las reconozcan "día a día". "Me siento representada por esos españoles que lucharon por la libertad y mantuvieron vivos sus ideales", ha destacado.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, por su parte, ha defendido que se hable de todas las víctimas de terrorismo y las perseguidas por su ideología. Eso sí, ha apelado a la prudencia para no seguir instrumentalizando a las víctimas, a las que no se puede olvidar, con fines partidistas.