"Nadie puede dudar de la vocación ruralista que tiene este Gobierno", responde Barbón al alcalde de Llanera

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en rueda de prensa en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias. - EUROPA PRESS

El jefe del Ejecutivo regional señala que él lo que hubiera criticado es los recortes en la PAC

GIJÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este lunes en Gijón, ante las criticas del alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, que cree que "nadie puede dudar de la vocación ruralista que tiene este Gobierno y, particularmente, el consejero Marcelino Marcos".

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de Consejo de Gobierno, en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, con respecto a las declaraciones sobre la falta de apoyo rural hechas por Sanz al anunciar su dimisión.

Barbón ha aclarado que ya conocía la decisión del alcalde de Llanera desde el pasado febrero, quien le pidió "discreción absoluta", y le explicó que su dimisión se debía a cuestiones "estrictamente profesionales y personales suyas".

Sobre esto último, ha señalado que el regidor pensó que al trabajar en una empresa privada fuera y podía ser perjudicial para el funcionamiento del Ayuntamiento, a lo que el presidente regional ha agregado que cuando uno es alcalde, como fue él también, "hay que estar las 24 horas del día pendiente".

A este respecto, ha incidido en que, por su pare, no puede más que expresar su respeto por Sanz y por su labor como alcalde, con una gestión que ha supuesto diez años de cambios y de transformación "en positivo" en Llanera, "de los que yo me siento orgulloso, como socialista y como presidente del Principado".

Al tiempo, ha adelantado que van a dar "todo el apoyo" a ese relevo lógico que tiene que tener lugar y ha apuntado que serán la agrupación local quien decida quién sustituye al alcalde.

"Estoy convencido de que no solo le va a sustituir a la Alcaldía, sino que será una futura o futuro alcalde o alcaldesa", ha dado por hecho Barbón.

Sobre las críticas de Sanz, ha insistido en que, "con profundo respeto" a lo dicho por este, él discrepa, además de defender que el Gobierno asturiano tiene una política de medio rural "clara".

El jefe del Ejecutivo regional, a mayores, ha incidido en que él, en su lugar, hubiera criticado el recorte en la Política Agraria Común (PAC), que preocupa "muchísimo" a los ganaderos y contra la que está el Gobierno autonómico.

Ligado a ello, ha apuntado que, próximamente, cuando vaya a Buenos Aires (Argentina) trasladará esa reivindicación de que la PAC "no puede ser devaluada".

También referido a las quejas de Sanz, ha remarcado que el consejero de Medio Rural o su equipo han hecho 40 visitas en dos años al concejo de Llanera, de las que el Marcelino Marcos participó en nueve.

Relativo al concurso ganadero, en el que reprochaba que no estuviera el consejero, ha recalcado que fue dos de las tres veces. Incluso ha enfatizado que el consejero llevó al ministro de Agricultura a Llanera, "precisamente porque sabe el valor que se le da al mundo rural y a la ganadería y a la agricultura en Llanera", ha dejado claro.

A esto ha sumado que a la inauguración acudió la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López. Ha preciso, relacionado con ello, que si el consejero no estuvo en la inauguración fue porque coincidió con el pacto rural.

Ha justificado, además, que él tampoco pudo ir como consecuencia de que el viernes pasado tenía la visita institucional a la Feria Internacional de Muestras, el sábado tenía el Descenso del Sella y luego acudió a Los Oscos, donde tenía un encuentro ya programado con el alcalde de Villanueva al día siguiente.

"A veces estas cosas de la agenda pasan, pero desde luego yo siempre voy a expresar el máximo respeto por mis compañeros y compañeras, porque así soy leal a mi partido", ha argumentado.

Ha reiterado, también, su agradecimiento por el trabajo y la dedicación que Sanz ha tenido en estos diez años, "que han sido claves para superar la parálisis en la que había sometido a Llanera el gobierno de la derecha", ha opinado.