Navelgas y Cadavedo estrechan lazos el próximo domingo en la XLIII edición del Día de los Pueblos de Asturias

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 24 de agosto Navelgas acogerá la XLIII edición del Día de los Pueblos de Asturias, fiesta declarada de interés turístico regional, que tiene como objetivo promover el hermanamiento y la solidaridad entre distintos pueblos asturianos.

En esta edición, Navelgas se hermanará con Cadavedo (Valdés), destacando la implicación social y asociativa de ambos municipios, así como sus tradiciones culturales y etnográficas compartidas, incluyendo dialectos asturianos similares, como la faliella del padre Galo y el habla del Cuarto los Valles. Tras los actos oficiales, se celebrará una comida de hermandad abierta a todos los visitantes de Cadavedo.

Durante la jornada se entregarán diversos premios. La Fundación Automáticos Tineo recibirá el Chosco de Oro, en reconocimiento a su labor de mecenazgo cultural y educativo, especialmente dirigida a jóvenes y al fomento del ocio cultural en el medio rural.

La Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico será galardonada con el Arándano de Plata, por su impulso a la artesanía, gastronomía y cultura asturianas, combinando tradición, sostenibilidad e innovación.

Por último, la tejedora Paz Mesa obtendrá el Premio Arbedeiro por su proyecto Espacio Textil Rural, que da visibilidad a la tejeduría tradicional dentro de un modelo de negocio con conciencia social.