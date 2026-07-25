Navia arranca el 31 de julio la programación de su LXVIII Descenso Internacional a Nado

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NAVIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos de la Ría de Navia ha hecho público el programa de actos de la LXVIII edición del Descenso Internacional a Nado de la Ría de Navia, cuyas actividades principales se desarrollarán entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.

La cita arrancará con la lectura del pregón del exbalonmanista asturiano, olímpico, Campeón del Mundo y de Europa, Raúl Entrerríos, y la proclamación de la Reina y Damas en el Teatro Fantasio, además del descubrimiento de una placa en honor a los ganadores de la anterior edición en el puerto y la inauguración de un hito en recuerdo a Juan Ignacio Martínez Fernández-Villamil, 'Moreno', nombrado Hijo Predilecto del concejo.

A lo largo de las tres jornadas se combinarán las competiciones deportivas con actos homenajes e iniciativas culturales. La jornada del viernes incluirá un tributo a los voluntarios en el Monolito del Descenso y la celebración de la Fiesta del Nadador en la Nave Municipal El Puerto. Asimismo, el sábado 1 de agosto acogerá la XXVII Copa Asturias de Natación de Aguas Abiertas, cuyas pruebas se desarrollarán por la tarde, además de talleres folklóricos y veladas musicales en el espacio #TerritorioRiaNavia.

El domingo 2 de agosto concentrará los momentos centrales de la festividad con el pasacalles, la comitiva de nadadores hacia la Iglesia Parroquial y la tradicional ofrenda a Santa María de la Barca. Por la tarde, tras la Comida de Hermandad, darán comienzo las pruebas del LXVIII Descenso a Nado. La jornada concluirá con una cabalgata de carrozas, la romería con el reparto del bollo y las entregas de premios a los vencedores en el Parque Alfonso Iglesias.

La organización ha fijado para el miércoles 12 de agosto la celebración del MiniDescenso, una prueba popular de carácter no competitivo sobre un recorrido de 1.100 metros.