"Necesitamos una voz clara y nítida en Europa con acento asturiano", destaca Queipo

"Gijón y Asturias huelen a cambio", afirma Solís



GIJÓN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado este viernes en Gijón que su partido va a defender a Asturias, y España, "con una voz clara, sin complejos" en Europa, para lo que ha pedido el voto en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

"Necesitamos una voz clara y nítida en Europa con acento asturiano", ha destacado Queipo durante un acto de campaña en el paseo de Begoña, en el que ha intervenido el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, la candidata asturiana del PP a las elecciones europeas, Susana Solís, y la vicealcaldesa de Gijón y portavoz municipal 'popular', Ángela Pumariega.

Queipo, ante varios centenares de personas, se ha mostrado seguro que estas elecciones europeas serán el primer paso para poder sacar al presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, de la Moncloa. "Esta es una oportunidad", ha sostenido. En esta misma línea, ha advertido de que Sánchez quiere validar sus "tropelías" el próximo 9 de junio, "pero con mi voto no", ha recalcado, antes de indicar que al presidente nacional no le importa mucho Asturias.

Ha arremetido, también, contra la cabeza lista del PSOE a las elecciones europeas, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que ha culpado de ir contra los intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores asturianos.

Frente a ella, ha contrapuesto la figura de la candidata 'popular' Susana Solís, asturiana "de raza", de la que ha resaltado que va a llevar la voz de los intereses de Asturias al mismo núcleo de la UE.

Se ha referido, por otro lado, al candidato asturiano del PSOE a las elecciones europeas, Jonás Fernández, del que indicado que ha sido el octavo eurodiputado español, con menos iniciativas en el Parlamento Europeo, mientras que Solís encabeza el trabajo realizado, según Queipo.

Por otro lado, ha lamentado que Asturias lleva 40 años de Gobiernos socialistas que la castigan "permanentemente", a lo que ha sumado el "empeño", según él, del presidente regional, Adrián Barbón, de traer la crispación a Asturias "de manera permanente". A este le ha reprochado que quien es para repartir "carné de asturianía".

El dirigente 'popular', asimismo, ha llamado la atención sobre que desde que Barbón es presidente, Asturias es la región con menor tasa de actividad económica del país y con peor tasa de paro juvenil. A mayores, le ha echado en cara que sabiendo que se estaba investigando a la mujer del presidente nacional, Barbón "siempre pone por delante a Sánchez y por detrás a Asturias".

Al tiempo, ha incidido en que no es de recibo que Asturias sea la tercera comunidad autónoma por la cola en gestión de los fondos europeos PRTR, a lo que ha lamentado que todas las oportunidades que da Europa, Asturias las va "desperdiciando" una tras otra. "Cada año nos vamos quedando mas atrás", ha remarcado.

Para salir de esa situación, Queipo ha dado por seguro que el PP va a ganar las elecciones europeas en España y en Asturias". Es más, ha recordado que hace 30 años que no ganan unas elecciones europeas en Asturias, pero cuando lo hicieron en 1994, un año después el PP gobernó en Asturias. Ha dado por hecho, en este sentido, que la historia se va a repetir y que el 9J los asturianos van a decir un "no todo vale y un sí rotundo a Asturias" con su voto al PP.

Queipo ha remarcado, asimismo, que frente a la "venta a trozos" de la convivencia para mantenerse en el poder Sánchez, hay una figura "firme", que es la de Feijóo, que representa, según él, la "voz de la dignidad".

"HUELE A CAMBIO"

Solís, por su parte, ha animado a que nadie se quede en casa el próximo 9 de junio para dar, con su voto al PP, un "no rotundo" a Sánchez y un "sí rotundo" a la libertad, la igualdad, la Democracia y a España.

"Gijón y Asturias huelen a cambio", se ha mostrado convencida la candidata, quien ha advertido de que los socialistas votan en Europa en contra de los intereses de los ganaderos asturianos, como es con la protección del lobo. Solís ha asegurado que el PP va a defender el campo "con mucho orgullo" en Europa.

Ha alertado, también, sobre que Europa ha puesto en bandeja 163.000 millones de euros a España "y no saben gastarlo". Ha recriminado al Gobierno central por no saber gestionar los fondos, que no está llegando ni a las grandes empresas ni a las pymes.

El PP, en cambio, ha afirmado que va a ser una voz "muy alta, muy clara" en Europa, donde defenderán el Estado de Derecho. Se ha quejado, además, de que los socialistas se han atribuido el carné de buen asturiano, y mientras a ella la atacan, "a Puigdemont le piden perdón".

ESPAÑA NO SE VENDE

Pumariega, por su parte, ha visto en estas elecciones una primera oportunidad para demostrar que no aceptan los pactos de Sánchez y que "no todo vale, que España no se vende", ha recalcado. A Sánchez le ha exigido que "deje de usar a todos los españoles por un puñado de escaños que le permiten seguir en la Moncloa".

Y si bien ha dicho ser consciente de que no servirán estas elecciones para desalojarle de Moncloa, sí cree que pero serán útiles para hacerle ver que no puede seguir tomando el pelo a los españoles, según ella. "Gijón no se va a dejar engañar más", ha augurado.