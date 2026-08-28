Nerea Monroy tomará el lunes posesión de su cargo como consejera de Derechos Sociales y Bienestar. - PRINCIPADO

Nerea Monroy asumirá el lunes el liderazgo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La actual responsable del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) tomará el relevo de Marta del Arco, quien ha presentado su dimisión por motivos de salud.

La decisión ha sido anunciada este viernes por el presidente del Principado, Adrián Barbón. El jefe del Ejecutivo ha agradecido la entrega y dedicación de Marta del Arco, quien ha dedicado su vida profesional a los asuntos sociales.

Nerea Monroy será la encargada de sustituirla. Desde el Ejecutivo se destaca que su experiencia al frente del ERA desde el inicio de la legislatura ha sido una de las razones principales para su elección. Caracterizada por su disposición permanente al diálogo, tiene un amplio conocimiento de la situación de la consejería. Tomará posesión de su nuevo cargo el lunes y, acto seguido, se incorporará a la reunión del Consejo de Gobierno.

El Gobierno asturiano quiere dejar claro que el refuerzo del Estado de bienestar es una prioridad e incide en que este planteamiento se ha traducido en un aumento constante de recursos desde su primera toma de posesión, en 2019. Así, la inversión por habitante en Derechos Sociales ha pasado de 429 a 591 euros en los últimos siete años.

Nerea Monroy (Gijón, 1983) cuenta también con una larga trayectoria sindical. En 2002 se incorporó a la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT como agente sindical y en 2006 fue elegida secretaria de MCA-UTG Asturias como responsable del sector de la madera. En 2009, pasó a desempeñar la responsabilidad en el sector de la construcción y, a su vez, formó parte de la Junta Rectora de la Fundación Laboral de la Construcción. De 2013 a 2016 fue vicesecretaria de Política Sectorial, Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA-UGT Asturias y en ese último año ocupó la vicesecretaria general de Recursos y Empleo del sindicato. En 2022 pasó a ser la vicesecretaria general de Política Institucional y Recursos de UGT Asturias.