La niña sustraída en Oviedo por sus padres biológicos llevaba 18 meses con su familia de acogida

Archivo - Edificio de la Consejería de Derechos Sociales - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La niña de cinco años que se llevaron sus padres biológicos en uno de los encuentros programados en Oviedo y a la que está buscando la Policía llevaba 18 meses con su familia de acogida, según ha confirmado este lunes la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco.

La dirigente asturiana ha calificado de "inesperada" la reacción de los padres biológicos y ha dicho que su familia de acogida está pasando unos momentos muy difíciles.

Fue el pasado jueves cuando se produjo el suceso. La niña estaba tutelada por el Gobierno asturiano y en situación de acogimiento con una familia de acogida. No obstante, se mantenían una serie de contactos con sus padres biológicos. "No había motivos para suspenderlo hasta ahora", ha indicado. Sin embargo, ese jueves los padres habrían agredido a la educadora que supervisada el encuentro y se habrían llevado a la pequeña.

La Policía está buscándola y el Ministerio del Interior ha publicado incluso la imagen y la descripción de la niña en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

La visita de ese jueves, en una sala de una de las entidades que hacen el seguimiento de este tipo de proceso era de las que se venía realizando y siempre con supervisión. "Fue completamente inesperada la reacción de la familia biológica", ha dicho Del Arco.

El Gobierno asturiano confía en las labores de búsqueda que se están realizando para localizar a la niña. "Esperemos que sea pronto y que se pueda incorporar nuevamente a su vida habitual con su familia acogedora", ha comentado Del Arco.