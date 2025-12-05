"No lo esperábamos", dice Canteli (PP) sobre la dimisión del director general de Urbanismo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asegurado este viernes que no esperaba que el director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, presentara su dimisión esta semana, y ha indicado que "cada uno es libre" de coger su camino.

"Quiere volver a la privada, pues vuelve", ha zanjado el regidor tras ser preguntado por los periodistas acerca de la dimisión del alto cargo municipal, formalizada este jueves.

Canteli ha asegurado que no tiene "nada más que comentar" y ha indicado que todavía no tiene sustituto para Fernández-Mier porque no se esperaba su decisión. "Lo encontraremos, nos ponemos a trabajar en ello", ha dicho.

En un mensaje publicado en su perfil de Linkedin este jueves, Fernández-Mier explicó que su etapa en el Ayuntamiento ha sido "tremendamente ilusionante" y le ha permitido "ver la realidad desde el otro lado".

"Me voy con la sensación del deber cumplido y con el sabor agridulce de que muchas cosas quedan aún en el tintero", indicó, asegurando que cierra esta etapa "con gratitud y emoción". "Me llevo recuerdos que guardaré toda la vida, amistades que trascienden el ámbito profesional y el orgullo de haber servido a mi ciudad con la mayor dedicación posible", agregó.