"No hay colapso en dependencia, sino recuperación del ritmo y mejora organizativa", destaca Del Arco

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, durante el Pleno de este martes en la JGPA. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha defendido este martes en la Junta General la gestión de su departamento frente a las críticas de Vox y del PP sobre el sistema de dependencia. "Cuando se cuadruplica en un mes las resoluciones de dependencia y se reduce casi en tres semanas el plazo medio, no hablamos de colapso, sino de recuperación del ritmo y de mejora organizativa", ha remarcado.

Del Arco ha destacado en el Pleno de este martes la implantación del Plan Agiliza, que ya ha permitido registrar más de 1.100 solicitudes y reconocer 822 prestaciones en un solo mes, reduciendo los plazos de tramitación en 19 días. La consejera ha subrayado además que se trabaja con los ayuntamientos, la Consejería de Salud y los sindicatos para garantizar la atención a los ciudadanos mediante el Plan Individualizado de Atención y la Historia Social Única --Asturias era la única comunidad que no la tenía y que venía en la ley de 2003--.

La parlamentaria de Vox Sara Álvarez ha criticado la gestión del Gobierno autonómico, señalando que en 2024 solo se aprobaron 5.325 solicitudes y en 2025 se concedieron 2.500 prestaciones, de las cuales el 78% correspondieron a teleasistencia y el resto a cuidados familiares. Ha señalado que hay 7.764 valoraciones pendientes y ha acusado al Gobierno de "convertir las ayudas a la dependencia en prestaciones de saldo". "Lo único que evita el colapso es que los solicitantes se mueran antes de recibir la ayuda", ha lamentado.

Por su parte, la diputada Beatriz Polledo (PP) ha cuestionado la ejecución presupuestaria de la consejería y la gestión de inversiones. Polledo ha criticado que en 2025 el 47% de las inversiones no se ejecutaron, y en el ERA apenas el 6%, dejando 23 millones de euros sin ejecutar. Además, ha denunciado la falta de plazas residenciales públicas durante los últimos siete años, con más de 3.000 asturianos aún en espera, y ha acusado a la consejería de manipular datos de listas de espera y de "vender como éxito lo que es un fracaso estructural". "Su gestión acumula escándalos, colapso, manipulación y también inejecución", ha lamentado Polledo.

En relación a las críticas del PP sobre inversiones y ejecución presupuestaria, Del Arco ha defendido la gestión de fondos europeos y autonómicos, el incremento de personal y las inversiones en el ERA, así como la actualización de precios en la acción concertada y la cobertura económica a ayuntamientos mediante convenios plurianuales. Se ha referido también a avances en leyes y decretos de infancia, violencia sexual, accesibilidad y protección a personas mayores.

La consejera ha calificado de "alarmismo" las acusaciones de la oposición y ha destacado que el objetivo del Gobierno autonómico es la mejora continua del estado de bienestar, garantizando derechos y servicios a los ciudadanos.