Las 'Noches Mágicas' de Gijón agotan todas las localidades de las 22 horas a diez días de su inicio

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 3.000 localidades puestas a la venta para las 'Noches Mágicas' están a punto de agotarse a falta de diez días para el inicio. Según ha informado la empresa municipal Divertia, se han vendido ya 2.558, lo que supone un 85,2% de ocupación.

La expectación es especialmente elevada en los pases de las 22.00 horas, que ya han agotado el 100% de sus localidades. En estos momentos, únicamente queda disponibilidad para los pases de las 23.30 horas de los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de agosto.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación, por primera vez, de la finca de La Isla al itinerario, un espacio que se suma al recorrido para ampliar la experiencia y poner en valor otro de los rincones más singulares del Jardín Botánico Atlántico.

Las 'Noches Mágicas' se celebrarán durante nueve jornadas, del 21 al 30 de agosto, con dos pases diarios, a las 22.00 y 23.30 horas. La iniciativa, concebida por Factoría Norte e impulsada por Divertia, ofrece una alternativa de ocio familiar en contacto con la naturaleza, combinando mitología, música, teatro y fantasía. En el caso de condiciones meteorológicas adversas, se podrá ver el espectáculo 'El beso de la Serena'.

Las entradas tienen un precio único de 15 euros, a los que se añade un euro en concepto de gastos de gestión en caso de compra online. Pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Jovellanos y del propio Jardín Botánico Atlántico, así como a través de la página web municipal.