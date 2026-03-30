La normativa regional ya contempla el abono de prestaciones a familiares de dependientes fallecidos tras superar plazos

Silla de ruedas. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La normativa autonómica vigente en el Principado ya prevé el reconocimiento y abono de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a familiares de aquellas personas que, habiendo solicitado las ayudas, fallecieron una vez superados los plazos que generan el derecho a recibirlas.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar aclara este hecho ante las informaciones difundidas este lunes en los medios de comunicación en las que el PP reclama indemnizar a familiares de las personas que fallecieron mientras se tramitaban sus expedientes, al tiempo que alude a una sentencia en Andalucía, donde esta posibilidad no existía, a diferencia de Asturias.

Así, recuerda el Principado que la resolución de 30 de junio de 2015, por la que se regulan los servicios y prestaciones del SAAD en Asturias, establece que el derecho a una prestación de dependencia se genera desde la resolución, desde el transcurso de seis meses sin resolución expresa o desde la presentación de la solicitud en el caso de las personas afectadas por ELA, otras enfermedades de alta complejidad y menores de tres años.

La normativa especifica que, si la persona fallece antes de que se cumplan esos plazos, no se genera derecho, pero si el deceso se produce una vez superados, sus familiares pueden recibir la prestación correspondiente.

De este modo, en Asturias, a diferencia de otras comunidades como Andalucía, mencionada por el PP, este derecho ya estaba reconocido y regulado de forma expresa. Por tanto, en el Principado el procedimiento está contemplado, operativo y plenamente accesible.

Las familias pueden solicitar el abono mediante un modelo normalizado, disponible en el siguiente enlace: https://prestacionesasturias.es/dependencia/faqs-dependencia...