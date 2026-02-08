Nortur 2026 en Avilés: Tu Cita con el Campismo

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nortur, la Feria del Campismo y el Caravanismo, se celebrará los próximos 13, 14 y 15 de marzo en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, consolidándose como uno de los eventos de referencia del sector en España.

El salón, organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés con el apoyo del Ayuntamiento, contará con un amplio espacio expositivo que reunirá autocaravanas, caravanas, campers, remolques, accesorios, mobiliario y servicios, así como una oferta de turismo familiar. Además, incluirá actividades, presentaciones y jornadas técnicas dirigidas tanto a profesionales como al público general.

La organización destaca que Nortur 2026 mantiene la confianza de marcas, expositores y visitantes, fruto del diálogo permanente entre el salón, los usuarios y las asociaciones del sector, lo que permitirá mostrar las últimas novedades en productos y servicios para el campismo y caravanismo.

En la pasada edición de 2025, la feria registró un récord de asistencia con más de 11.000 visitantes y 69 expositores de 14 provincias y 12 comunidades autónomas, representando más de 250 marcas comerciales.

El Salón apuesta por el crecimiento en medios, formatos y programas para mejorar la experiencia de los visitantes, en un contexto donde el turismo de naturaleza y los nuevos formatos de acampada, como glamping y cabañas, ganan cada vez más aceptación entre los viajeros.