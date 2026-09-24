La nueva Consulta Geriátrica de Deterioro Cognitivo del San Agustín atiende a más de 400 pacientes desde abril

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OVIEDO/AVILÉS 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés (HUSA) ha incorporado una Consulta Geriátrica de Deterioro Cognitivo para la valoración especializada de personas mayores con sospecha o diagnóstico de alteraciones de este tipo. Desde su puesta en marcha, el pasado abril, este nuevo recurso ha atendido ya a más de 400 pacientes.

La consulta está dirigida por la doctora Mónica Suárez Linares, especialista en Geriatría, que trabaja de forma coordinada con el Servicio de Neurología del HUSA.

Según informa el Gobierno asturiano, esta colaboración permite realizar una evaluación conjunta de los casos que requieren valoración específica y garantiza una atención continuada e integrada entre ambas especialidades.

Del total de asistencias registradas hasta la fecha, el 76% corresponde a primeras consultas y el 24% restante, a revisiones de seguimiento. La edad media de las personas atendidas es de 84 años y cerca del 62% son mujeres.

La red de atención primaria constituye la principal puerta de entrada a este recurso y concentra aproximadamente el 78% de las derivaciones para primeras consultas.

El Servicio de Neurología es la segunda vía de acceso, con algo más del 11% de las derivaciones. Estas cifras reflejan la importancia de la detección temprana de los problemas cognitivos tanto en los centros de salud como en el ámbito hospitalario.