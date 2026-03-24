Una nueva edición de 'Música en Rede' se celebrará del 14 al 16 de abril en Gijón

Archivo - Concierto de Capercaillie. - GETXO FOLK - Archivo

GIJÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte organiza una nueva edición de la muestra sectorial 'Alcuentru Profesional', 'Música en Rede', que se celebrará los días 14, 15 y 16 de abril en Gijón.

La programación incluye once conciertos de corta duración (showcases), en los que participarán Tania Pereira, Pablo Valdés Trío, Tuya, Antonio Irún y los Lobos, Tino Di Geraldo Quartet, La Ciudá nel Mar, Asturiana Mining Company, Rubén Alba Band, Los Míticos del Chimborazo, Entós, y Rubén Bada. Las actuaciones se repartirán en distintos espacios de Laboral Ciudad de la Cultura como el teatro y las antiguas cocinas, a los que se suman en esta edición la recién reformada iglesia del recinto y las salas Albéniz y Acapulco, en el centro de la ciudad.

Junto a la música en directo, 'Música en Rede' vuelve a poner el foco en los retos del sector. Habrá cuatro mesas redondas de debate dedicadas a cuestiones como la igualdad en la industria musical, con la participación de Lara Alcázar (Asociación MIM) y Fee Reega; el paso del aula al escenario, con Anxo Pintos (Etrad) y Mario Carrillo (Escuela Música Creativa); o el diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo, con Xosé Ambás, Leticia Baselgas y Ferla Megía.

También se celebrará una sesión específica sobre internacionalización en la que participarán las agencias de Asturex y Sekuens. Asimismo, se celebrarán dos encuentros comerciales entre profesionales para facilitar contactos y abrir nuevas vías de colaboración.

El programa se completa con cuatro talleres prácticos y sesiones formativas centrados en aspectos clave para la profesionalización del sector. Así, Inés Cardero (Aedem) y Miguel Diéguez (SGAE) abordarán la gestión de derechos musicales; Beatriz Ortega (ES Música), la internacionalización en la industria y Rosana Corbacho y Amaia Carnicer, la salud física y mental en el ámbito artístico.

CAPERCAILLIE EN LA LABORAL

El broche de oro de esta edición de 'Música en Rede' lo pondrá la banda escocesa Capercaillie que actuará el 16 de abril en el Teatro de la Laboral. Capercaillie está formada en los años ochenta en Escocia y liderada por la cantante Karen Matheson.

INSCRIPCIONES Y ENTRADAS

El plazo de inscripción para profesionales ya está abierto en www.musicaenrede.asturiesculturaenrede.es, donde puede consultarse el programa completo. Las entradas para el concierto de Capercaillie se han puesto hoy a la venta a un precio de 20 euros, con descuento con la tarjeta del Club Cultura Principado de Asturias, y están disponibles en la web www.laboralciudaddelacultura.com, en la Recepción de la Laboral y en el Centro de Información Turística del Principado en Oviedo/Uviéu.