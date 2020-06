La nueva Jefa Superior de Policía de Asturias se compromete con la lucha contra la violencia de género y la trata

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisaria Principal Luisa María Benvenuty ha tomado este miércoles posesión como nueva Jefa Superior de Policía de Asturias rompiendo así un techo de cristal, ya que esta es la primera mujer que ocupa esta Jefatura Superior y lo ha hecho marcando como prioridades la atención a las víctimas y grupos vulnerables en especial la violencia de género, "una lacra contra la que todos debemos luchar", así como la trata con fines de explotación sexual, "la esclavitud del hoy y del ahora".

"Para mi las víctimas son lo fundamental. En el caso de la violencia de género creo que muchas veces los menores sufren una doble victimización y en cuanto a las víctimas de la trata con fines sexuales son un poco invisibles para la sociedad", ha indicado la nueva Jefa Superior que ha insistido en la necesidad de proteger a esas víctimas de trata.

Pero además Luisa María Benvenuty también ha querido destacar su propósito de "·mejorar más aún si cabe" la colaboración con el resto de fuerzas, como la Guardia Civil, la Policía Local y también la seguridad privada

LUCHA FRENTE AL COVID-19

En su discurso de toma de posesión la nueva Jefa Superior de Policía ha tenido palabras de recuerdo para todas las víctimas de la COVID-19, así como para los familiares y amigos que en esta pandemia han perdido a sus seres queridos.

Además ha recordado que el virus sigue ahí y que, en tanto no se disponga de tratamientos eficaces y de una vacuna, se hace necesario cumplir todas las medidas de seguridad.

UN ORGULLO

Sevillana de nacimiento, ingresó en la policía en 1982 ascendiendo a Inspectora Jefe en 2002 y desarrollando gran parte de su vida profesional en Andalucía. En 2007 fue destinada a la Dirección Adjunta Operativa y tras su ascenso a Comisaria en 2009 desempeñó su labor en el puesto fronterizo Madrid-Barajas y posteriormente en la Jefatura Superior de Madrid.

En 2017 ascendió a Comisaria Principal y es destinada a la Subdirección General de Logística, como secretaria General, cargo que desempeñaba hasta la actualidad.

Así, preguntada sobre lo que supone para ella haber roto un techo de cristal más en Asturias, Benvenuty ha querido destacar a sus compañeras que también son Comisarias Principales.

"Supone primero un orgullo, tengo que decir que profesionalmente he sido un privilegiada porque jamás he tenido un problema y siempre he contado con el apoyo de mis superiores. Además tengo el ejemplo de Pilar Allué --Sudirectora General de Recursos Humanos--, que fue la primera Comisaria Principal y para las mujeres policías un ejemplo y referente", ha manifestado.

La nueva Jefa Superior se ha mostrado muy contenta de venir a Asturias, la comunidad con menor índice de criminalidad y ha asegurado que trabajará duro para tratar de estar "a la altura". Ha destacado que la delincuencia de la región es "muy diferente a la que se puede dar en regiones como Andalucía".

"No tengo ninguna vinculación con Asturias, tengo aquí amigos y compañeros entrañables y me parece que es un enclave maravilloso, yo me atrevo a decir que es la tierra más bonita de España", ha indicado la nueva Jefe Superior, que en su discurso ha agradecido a su familia, con espacial a sus hijos y a su marido --compañero de profesión-- el apoyo recibido en su vida profesional.

APOYO DE LA DELEGADA DE GOBIERNO

El acto de toma de posesión ha contado con la presencia de la Delegada del Gobierno, Delia Losa, que ha disculpado la ausencia de Director General de la Policía y del Director Adjunto operativo por la imposibilidad de asistir a este acto.

Losa ha indicado que para ella es un honor como Delegada del Gobierno de España dar la bienvenida a la primera mujer que ocupa la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

"Has llegado hasta aquí gracias a tu impecable trayectoria profesional y eres un ejemplo a seguir. Enhorabuena por tus logros y por haber roto un techo de cristal más en Asturias. Tienes todo mi apoyo, colaboración y disposición. Estoy convencida de que la imagen que saldrá hoy de este acto, tú jurando tu nuevo cargo, servirá de inspiración para muchas mujeres que quizás duden de la posibilidad de que alguien de su género llegue al puesto más alto del Cuerpo Nacional de Policía", ha manifestado la Delegada del Gobierno.

Delia Losa ha manifestado que la plena integración de la mujer en el Cuerpo supone un reto que aún requerirá de mucho trabajo, pero "siempre es posible conseguir los objetivos cuando hay voluntad, y me consta que la lucha por la igualdad es una de las batallas que este Cuerpo, y con él la sociedad en su conjunto, estamos decididas a ganar".

"La igualdad es la piedra angular de cualquier sistema que aspire a ser justo, de cualquier régimen de derechos y libertades que pretenda ser auténtico", ha añadido.

OTROS ASISTENTES

También han estado presentes en el acto los Jefes Superiores de Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Galicia; así como el Presidente de la Junta General; el Alcalde de Oviedo; la Consejera de Presidencia; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; el Rector; el Presidente de la Audiencia Provincia o los mandos de la Guardia Civil y Defensa, entre otros.