La nueva ley de Cooperativas busca fortalecer un sector que genera casi 3.000 empleos directos en la región

Arantxa González Montell, directora general de Empresa y Comercio; Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, y Edmundo Pérez, director de la Fundación para el Fomento de la Economía Social. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, presentó en la Junta General el Proyecto de Ley de Cooperativas del Principado de Asturias, una norma que dijo "nace de un amplio consenso de todo el sector de la economía social en el marco del CAES (Consejo de Economía Social) y busca adaptar la legislación autonómica a la realidad económica actual". El texto sustituye a la ley de 2010 para fortalecer un sector que genera casi 3.000 empleos directos en la región.

Durante su intervención, Sánchez destacó la importancia de este modelo de negocio para el territorio e incidio en que "este es el momento para aprobar un nuevo marco legal que dé respuesta a las necesidades de un sector que tiene un peso relevante en el empleo y en la actividad económica regional".

Entre las principales novedades del proyecto de Ley destaca la reducción a dos personas frente a las tres actuales del número mínimo de socios necesarios para constituir una cooperativa. Además, simplifica la gestión para las pequeñas entidades, que ya no tendrán la obligación de contar con un Consejo Rector si tienen menos de diez miembros.

Sobre esta agilización, el consejero destacó que el objetivo es eliminar obstáculos para el crecimiento. "Perseguimos adaptar el marco legal para facilitar la actividad de las empresas, tanto de las grandes como de las pequeñas, e impulsar la modernización de su gestión", dijo.

Además, en el plano económico, se permite el desembolso progresivo del capital social mínimo de 3.000 euros, con un pago inicial del 25%.

La futura ley apuesta también por la digitalización al regular la sede electrónica corporativa y crea nuevas tipologías de cooperativas, entre las que sobresalen las de impulso empresarial, que funcionarán como incubadoras, y las de desarrollo local, destinadas a generar actividad económica en concejos en riesgo de despoblación.