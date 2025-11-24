Nuevas viviendas en Avilés: 235 pisos públicos en La Grandiella para facilitar el acceso

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, han presentado este lunes el proyecto de construcción de 235 viviendas en La Grandiella, una actuación que el Gobierno de Asturias incorporará a los Presupuestos Generales de 2026 con una partida inicial de 2.465.500 euros.

Zapico ha explicado que esta dotación permitirá iniciar una obra que se desarrollará en dos parcelas, una con 130 viviendas y otra con 105, y que responde a "las necesidades y demandas de la clase trabajadora de la ciudad" en materia de acceso a la vivienda. El consejero ha destacado la implicación del Ayuntamiento de Avilés en esta política y ha subrayado que su actuación "es un ejemplo a poner en valor", al tiempo que ha lamentado que "otras grandes ciudades de Asturias" no tengan el mismo nivel de compromiso.

El responsable autonómico ha avanzado que la inversión total prevista superará los 30 millones de euros, una vez ejecutadas todas las fases del proyecto, y que la intención del Ejecutivo es sacar la licitación en cuanto se abra el presupuesto de 2026.

Por su parte, la alcaldesa Mariví Monteserín ha celebrado el anuncio como "una muy buena noticia", recordando que se trata de la primera promoción de este tamaño impulsada por el Gobierno de Asturias en Avilés en los últimos 15 años. Monteserín ha señalado que La Grandiella es una zona en expansión donde se desarrollarán proyectos relevantes, como el nuevo Centro Provincial de Formación Profesional.

La licitación se tramitará bajo una unidad administrativa única que incluirá tanto el proyecto como la obra, cuyos trabajos físicos sobre el terreno podrían arrancar, según las estimaciones municipales, en un plazo de unos 14 meses, situando el inicio de la fase de construcción en torno a febrero de 2027.