Nueve concejos del occidente asturiano estarán este domingo en riesgo 'muy alto' de incendio forestal

Archivo - Trabajos del SEPA en un incendio forestal - SEPA - Archivo

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los 78 concejos asturianos tendrán este domingo, día 6 de septiembre, un índice de riesgo de incendios forestales 'muy alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Los municipios afectados por este nivel de peligrosidad se concentran en el occidente asturiano y corresponden a Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. El resto de los concejos de la región contarán con un riesgo 'alto' de incendio forestal para la jornada de este domingo.

El Indurot trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'. El resto de Asturias estará en riesgo 'alto'.