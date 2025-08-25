Nueve municipios asturianos afectados por los incendios forestales

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Son al menos nueve de los 78 municipios asturianos los que han sido afectados por la oleada de estos días de incendios forestales, según ha explicado este lunes el Gobierno asturiano.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez ha dado además, en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, la estimación de hectáreas que han sido afectadas por municipio en una relación en la que figuran Cabrales (695 hectáreas), Cangas del Narcea (2.137 hectáreas), Caso (243 hectáreas), Degaña (211 hectáreas), Onís (630 hectáreas), Ponga (169 hectáreas), Quirós (42 hectáreas), Somiedo (1.414 hectáreas), y Villayón (55 hectáreas).

Se trata, no obsante de una estimación con fecha 23 de agosto relativa a la superficie afectada. En total, son 5.566 hectáreas. En los montes de utilidad pública, el número de licencia de pastos según el plan anual de aprovechamientos supondría la afectación potencial de 6.160 unidades de vacuno, 252 de equino, 1.277 de caprino y 1.332 de ovino. También hay montes privados y comunales municipales afectados, de forma que el número máximo de unidades de ganado mayor (UGM) se elevaría a 7.970.

Marcos Líndez ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa acompañado del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, y del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Han explicado que el Ejecutivo asturiano trabaja para trasladar toda la información al Gobierno de España dentro de la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de Protección Civil.