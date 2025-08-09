Nueve municipios del occidente asturiano mantendrán un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales este domingo

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve municipios del occidente asturiano presentan este sábado 9 de agosto un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

En concreto, los municipios que estarán con ese riego 'muy alto' son los de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. En el resto de Asturias el índice de riesgo de incendios forestales se mantiene en el nivel 'alto'.