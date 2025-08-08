Nueve municipios del occidente asturiano tienen este viernes un índice de riesgo 'muy alto' por incendios forestales

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los 78 municipios asturianos presentan este viernes 8 de agosto un nivel 'muy alto' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Para determinar el índice se trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los concejos con nivel 'muy alto' están ubicados en la zona occidental de la región y son Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. El resto del territorio presenta un riesgo 'alto'.