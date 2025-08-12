Nueve municipios del suroccidente tendrán este miércoles riesgo 'muy alto' de incendio forestal

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve municipios del suroccidente asturiano tendrán este miércoles un índice de riesgo 'muy alto' de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Se trata de los concejos de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. Otros 39 municipios presentarán riesgo 'alto', mientras que en el resto de la región el índice de riesgo es 'moderado'.

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

